Özkır’ı kim bıçakladı?

Girne’de kız arkadaşı Valentina Özkır’ı banyoda bıçakladığı iddiası ile tutuklanan Hüseyin Hazar, mahkemede kendini savunarak “Kendi kendine yaptı. Benim yapmadığımı ispat edeceğim” dedi

Evrim KAMALI

Girne’de tartıştığı kız arkadaşı Valentina Özkır’ı banyoda bıçakladığı iddiası ile tutuklanan zanlı Hüseyin Hazar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, Hüseyin Hazar’ın “Yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı. Müfettiş Muavini, olayın önceki akşam saat 20.15 sıralarında Girne’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı ile kız arkadaşı Valentina Özkır arasında tartışma yaşandığını ve zanlının Özkır’ı banyoda göğsünden bıçakla iki kez yaraladığını kaydetti. Hazar’ın, Özkır’ı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürdüğü ve doktor ile hemşireyi ikna ettikten sonra hastaneden ayrılıp Özkır’ın kız kardeşini almak için havaalanına gittiğini kaydeden Zaifer, zanlının yolcu karşılarken yakalandığını ifade etti. Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, Özkır’ın hayati tehlikesinin olmadığını ancak kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu kaydederek, Özkır’ın yoğun bakıma girmeden Hazar tarafından bıçaklandığı iddiasının araştırılması gerektiğini kaydetti. Zaifer, alınması gereken ifadelerin olduğunu belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı, “Kendi kendine yaptı benim yapmadığımı ispat edeceğim” dedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki iddiaların aydınlatılabilmesi için Hazar’ın 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.