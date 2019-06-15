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Özgöçmen’in katiline üç gün tutukluluk

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Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve önceki gün Rum Yönetimi makamlarınca iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman’a üç gün tutukluluk verildi

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Özgöçmen’in katiline üç gün tutukluluk
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İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda cesedi bulunan Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı yargı önüne çıkarıldı.

Heykel ve seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’i öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve önceki gün Rum Yönetimi makamlarınca iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman, dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Dilşah Karayel huzurunda görüşülen cinayet davasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verildi.

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi 30 Eylül’de İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda bulunmuştu. Özgöçmen’in boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı.

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