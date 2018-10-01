Özgöçmen'in ölüm sebebi açıklandı

İskele’de, Long Beach Otel – Ötüken çemberi arasında bulunan ormanlık alanda ölü bulunan Hasan Işık Özgeçmen’in ölüm sebebinin “bağla (kemer ile) boğma sonucu solunum yollarının kapanması ve gelişen asfiksi (havasızlık)” olduğu bildirildi. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül’de meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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