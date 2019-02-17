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Özersay’a saldırı zanlısı Güneş teminatla serbest

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Halkın Partisi milletvekillerinin katıldığı toplantıda olay çıkaran ve tutuklanan Taşkın Güneş, teminatla serbest bırakıldı

Özersay’a saldırı zanlısı Güneş teminatla serbest
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Yalova Spor Kulübü’nde önceki akşam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Halkın Partisi milletvekillerinin katıldığı toplantıda olay çıkaran ve tutuklanan Taşkın Güneş, Kasti Hasar, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık suçlaması ile çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı.
Polis tarafından verilen bilgiye göre mahkeme, zanlının davaları görülünceye değin yurtdışına çıkış yasağı, seyahat belgelerinin polise teslimine, haftada bir gün polise isbat-ı vücut etmesine ve KKTC vatandaşı bir kişinin 7 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren Taşkın Güneş, serbest bırakıldı.

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