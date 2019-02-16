Özersay’a çirkin saldırı

Gece kulübü işletme izni yenilenmeyen Taşkın Güneş adlı kişi, dün akşam Aşağı Bostancı’da Özersay’a saldırdı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün akşam Aşağı Bostancı’da çirkin bir saldırıya maruz kaldı.

Saldırı, bir kahvehanede Kudret Özeray’ın halka hitap ettiği sırada Taşkın Güneş adlı eski bir gece kulübü işletmecisi tarafından düzenlendi.

Özersay ve ekibinin halkla birlikte yaptığı toplantıya baskın yapan Taşkın Güneş, Özersay’a bağırarak şahsına ait gece kulübü izninin neden yenilenmediğini sordu. Bunun üzerine Güneş’e yanıt veren Özersay, hukukun üstünlüğünün kendileri için önemli olduğunu ve yasadışı hiçbir konuya müsamaha göstermediklerini söyledi.

Özersay’ın bu cevabına öfkelenen Taşkın Güneş ise dışarıya çıkıp önce Aşağı Bostancı muhtarına vurdu, ardından da kahvehanenin camlarını kırıp, masaları devirdi. Bölge halkı hemen Özersay’ın etrafını sararak korumaya çalışırken, olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı tutukladı.

Öte yandan saldırıyı yapan Taşkın Güneş’in sicilinin temiz olmadığı, sirkat ve benzeri suçlar işlediği gerekçesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından gece kulübü işletme izninin yenilenmediği öğrenildi.