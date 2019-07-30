Owoyalr’ın banka hesabı boşaltıldı mı?

Lefkoşa’da 33 yaşındaki Nijeryalı Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili tutuklu bulunan 6 zanlıyla ilgili soruşturma devam ederken, Owoyalr'ın hesabından 36 bin 241 Euro çekildiği tespit edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz Pazartesi günü Okullar yolu, Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan zanlılar Cristian Osemudiamen Akhimemona, Eustese Isesele, Oba Francis, Jonhattan Osukomudu, Achazie Emeka dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti.İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan Obasanje Adeola Owoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı. Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, cesedin bulunmasının ardından maktulün en son huzurda bulunan 6 zanlının bulunduğu apartmana giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi.Polis Müfettişi Feyyaz İneci, zanlıların üç günlük tutukluluk süresinde 38 kişiden ifade alındığını, 11 Temmuz’da olay yerini inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede duvarlarda ve halı üzerinde temizlenmiş kan lekesi bulduğunu anlattı. İneci, kan lekesinin maktulden alınan kan örneği ve zanlılara ait kan örnekleri ile Ankara Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderildiğini belirtti. İneci, apartmandan alınan kan örneği ile maktulün kan örneğinin uyuştuğu sonucunun çıktığını söyledi. İneci, zanlıların tutukluluk süresince toplam 6 zanlının suçla bağlantısının olmadığının belirlenerek, serbest bırakıldıklarını anlattı. İneci, zanlıların tutukluluk süresince 12 kişiden daha ifade alındığını söyledi. İneci, 26 Temmuz’da Ankara Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderilen kan örneklerinde maktulün yanı sıra bir kişinin daha kan örneği bulunduğunu ve bu kan örneğinin zanlılarla örtüşüp örtüşmediğinin sonucunun beklendiğini anlattı. İneci, maktulün hesabından 36 bin 241 Euro çekildiğini belirtip, zanlıların hesaplarının araştırılacağını mahkemeye aktardı. İneci, meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmalarını talep etti. Zanlıların avukatları, itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturmanın aydınlatılabilmesi için 4 gün daha tutuklu kalmalarına ayrıca doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.