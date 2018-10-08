“Oturup nasıl çalacağımızı mı planlayalım?”

Manavoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Eveeet, önlemimi aldım... eee kış geldi günler kısaldı, gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım... Not: Bütün ilgili otoritelere buradan tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim "Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak, bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak ..." #suclarıonleyiciotoritekuralım
"Manavoğlu daha sonra bu paylaşımını silerek, yeni bir paylaşımı yapması dikkat çekti. Manavoğlu yeni paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir pazar, toplumsal bir sıkıntıya gönderme yapayım dedim, ağzımdan burnumdan getirdiler , en iyisimi oturacan , yalnız nasıl nemalanacağını düşünmeye kafa yoracan , ooohhh beklemeye devam etsin bu millet de toplumsal fayda için çalışanları....
Deliyim de uğraşırım,