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“Oturup nasıl çalacağımızı mı planlayalım?”

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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, son günlerde katlanarak artan; hırsızlık, gasp ve taciz olaylarına karşı, aracına koyduğu beyzbol sopasının fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak tepkisini gösterdi. HP’li vekil Manavoğlu, suçları önleyici otorite kurulması talebinde bulunarak, “Bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak” yorumunda bulundu.

“Oturup nasıl çalacağımızı mı planlayalım?”
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Manavoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 
Eveeet, önlemimi aldım... eee kış geldi günler kısaldı, gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım... Not: Bütün ilgili otoritelere buradan tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim "Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak, bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak ..." #suclarıonleyiciotoritekuralım


"Manavoğlu daha sonra bu paylaşımını silerek, yeni bir paylaşımı yapması dikkat çekti. Manavoğlu yeni paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir pazar, toplumsal bir sıkıntıya gönderme yapayım dedim, ağzımdan burnumdan getirdiler , en iyisimi oturacan , yalnız nasıl nemalanacağını düşünmeye kafa yoracan , ooohhh beklemeye devam etsin bu millet de toplumsal fayda için çalışanları....
Deliyim de uğraşırım,

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