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Oturma izni almak için sahte evrak düzenledi

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Lefkoşa’da Nijeryalı bir öğrenci, muhaceret işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kira sözleşmesi üzerinde tek taraflı değişiklik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Oturma izni almak için sahte evrak düzenledi
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 Evrim KAMALI

Lefkoşa’daki Vergi Dairesi’nde oturma izni almak için sahtelenmiş kira sözleşmesi veren 29 yaşındaki Nijerya uyruklu işletme fakültesi öğrencisi İfeatu Christian tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Polis, 29 Mayıs tarihinde Vergi Dairesi’ne giden zanlının görevliye sahte evrak vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının başkası adına olan kira sözleşmesine kendi ismini yazarak sahtelediğini ve görevliye verdiği tespit edilerek aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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