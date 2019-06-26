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Ötüken'de kaza: 1 ölü

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Ötüken'de kaza: 1 ölü
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İskele bölgesi köylerinden Ötüken köy girişinde kamyon ile salon aracın yüz yüze çarpışması sonucunda salon araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında, Ötüken köyü girişinde, 38 yaşındaki Orun Cumayev, yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 47 yaşındaki Nefi Yazıcı yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü Orun Cumayev tutuklandı.

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