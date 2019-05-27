Ötüken'de büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ötüken'de Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda yaklaşık 4 kiilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Ötüken'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu kalıp halinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 3 kilo 680 gram madde bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak S.G (E-29) ve Ş.O (E-29) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.