banner107
4 0
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
26 0
29 0
City deplasmanda şov yaptı
City deplasmanda şov yaptı
41 0
Kürsüye ambargo
Kürsüye ambargo
434 0
27 0
31 0
9 0
banner82
banner147

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

banner27

Lefkoşa'da alkollü ve aşırı süratli şekilde araç kullanan 18 yaşındaki genç, yoldan çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
banner137

Murat ASLAN

Lefkoşa'da önceki gece meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Petrol istasyonuna dalan alkollü araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza saat 00:15 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Dört şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yüzde 51 Mlgr alkollü içki tesiri altında batıya doğru aşırı süratli şekilde seyreden 18 yaşındaki Girne’de sakin Tolunay Bilaloğlu, yönetimindeki KJ 557 plakalı salon araçla yolun sağında bulunan Memo 1 Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, tehlikeli bir şekilde yan yan sürüklenerek yolun sağından dışarıya çıktıktan sonra Memo 1 Petrol istasyonuna ait ışıklı yön tabelasına çarptıktan sonra durdu. Çarpmanın etkisi ile savrulan ışıklı yön tabelası Kanopi direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.