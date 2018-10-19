Otobüsle çarpışan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gazimağusa’da bugün saat 13.30’da meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu bisiklet sürücüsü Bayram Rasulov'un, Altay Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Ayhan Niyazi Sokağa dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Muhammad Ahmad (E-38) yönetimindeki TPR 892 plakalı otobüs ile çarpışarak ağır yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.