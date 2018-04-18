Otobüs eve girdi

Mağusa’da akıllara durgunluk veren kaza

Mağusa’da görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, bir evin içerisine girdi. Kazada otobüs şoförü ağır yaralandı. Evin içerisinde kimsenin olmayışı, olası bir felaketi önledi

Mağusa’da görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs bir evin içerisine girdi. Kazada otobüs şoförü 27 yaşındaki Erkin Çetinkaya ağır yaralandı.

Akıllara durgunluk veren kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

27 yaşındaki Erkin Çetinkaya yönetimindeki TPJ 119 plakalı otobüs, Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde seyrederken Salamis çemberinde kontrolden çıktı ve bir evin içerisine girdi.

Yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Çetinkaya, çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde sıkıştı. Çetinkaya, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden uzun süren uğraşların ardından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Çetinkaya’nın durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anında evin içerisinde kimsenin olmayışı da olası bir felaketi önledi.