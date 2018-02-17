Otelde uyuşturucu zulası

Girne’de Hüseyin Yapıcı’nın üzerinden iki adet uyuşturucu hap çıkmasıyla başlatılan soruşturma, uyuşturucu tacirine ulaştı. Yapıcı’nın hapları Mustafa Keser’den aldığını söylemesiyle birlikte Keser’in çalıştığı otele yapılan baskında 455 adet uyuşturucu hap bulundu

Evrim KAMALI

Girne’de düzenlenen operasyonda şüpheli görülen bir şahıstan uyuşturucu zulasına ulaşıldı. Mesele ile ilgili görülen zanlılar 27 yaşındaki Hüseyin Yapıcı ve 28 yaşındaki Mustafa Keser tutuklanarak dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor 15 Şubat tarihinde saat 21.30 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesinde şüpheli görülen zanlı Hüseyin Yapıcı’nın üzerinde arama yapıldığını ve ceketinin cebinde 2 adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Polis, tutuklanan zanlı Yapıcı’nın ifadesinde hapları Girne’de bir otelde çalışan zanlı Mustafa Keser’den aldığını belirtmesi üzerine, zanlı Keser’in çalıştığı otele baskın yaptıklarını söyledi. Polis, otelde yapılan aramada zanlı Keserin çalıştığı bar kısmında 51 adet, otelin çatı kısmında ise yastık kılıfı içerisinde gizlenmiş 455 adet hap bulunduğunu kaydetti.Polis, zanlı Keserin de tutuklandığını belirterek mesele ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.