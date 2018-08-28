banner107
Dövizde yükselişe devam
Dövizde yükselişe devam
26 0
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
70 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
201 0
Şevval Sam’la bayram coşkusu
Şevval Sam’la bayram coşkusu
77 0
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
244 0
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
152 0
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
132 0
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
235 0
banner82
banner147

Otel odasından 22 bin sterlinlik saat çalındı

banner27

Çatalköy’de bir otelde konaklayan kişinin 22 bin Sterlin değerindeki altın kaplamalı kol saati çalındı. Olayla ilgili otelin temizlik görevlisi tutuklandı

Otel odasından 22 bin sterlinlik saat çalındı
banner137

Evrim KAMALI

Çatalköy’de  bir otelde 22 bin Sterlin değerindeki altın kaplamalı kol saatini kaptıran A.A.’nın şikâyeti üzerine başlatılan hırsızlık soruşturmasında tutuklanan 40 yaşındaki Havva Üstün aleyhindeki soruşturma devam ediyor. “İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklanan zanlı Üstün, dün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Havva Üstün’ün “İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklandığını ve aleyhinde 26 Ağustos tarihinde 1 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Döşenci, A.A.’nın kalmakta olduğu otelin 1424 no’lu odasında muhafaza ettiği 22 bin Sterlin değerindeki kol saatinin çalındığını polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İncelenen kamera görüntülerinde, A.A.’nın 10.25 sıralarında çalınan saatin kolunda takılı odadan çıktığını, 11.52’de kolunda saatle odaya yeniden giriş yaptığını, saat 13.10 sıralarında ise odadan saatsiz çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade eden Döşenci, zanlının ise 13.35’te temizlik için odaya giriş yaptığını kaydetti. Döşenci, şikayetçi A..’nın 15.40’ta yeniden odaya dönüş yaptığını, ve saatinin çalındığını fark etmesi üzerine 17.00 sıralarında polise bilgi verildiğini söyledi. İncelenen kamera görüntülerinde müştekinin odasına, zanlıdan başka birinin girip çıkmadığını kaydeden Döşenci, zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını ve saatin bulunmadığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamer görüntülerinin olduğunu söyleyen Döşenci, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini söyleyerek 2 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki iddiaların araştırılması için Üstün’ün 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.