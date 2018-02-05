Otel odasında 60 gr uyuşturucu

Mağusa’da bir otelde kalmakta olan zanlı Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok’un odasında yapılan aramada buzluk altında zulalanmış şekilde 9 ayrı streç naylona sarılı toplam 60 gr ağırlığında uyuşturucu bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelin odasında polis ekipleri tarafından yapılan aramada zulalanmış halde 60 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Kalmakta oldukları odada uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Zaidan ile Mayrok aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

BUZLUĞUN ALTINDA UYUŞTURUCU ZULASI…

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 3 Şubat tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelde zanlı Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok’un kalmakta olduğu odada bir polis ekibince arama yapıldığını söyledi. Konu odada yapılan aramada buzluk altında zulalanmış şekilde 9 ayrı streç naylona sarılı toplam 60 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Selvili, zanlıların tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Selvili, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

TUTUKLU KALACAKLAR…

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok’un tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.