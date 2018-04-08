Otel inşasında karkas çöktü

İskele’de Makenzi Halk Plajı bölgesinde Kotitaş Turizm AŞ.’ye ait otel inşaatının birinci katında beton dökülürken karkası çökmesi sonucunda 5 işçi yaralandı

Beton dökülürken karkası çöken otel inşaatında 5 işçi yaralandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, iş kazası dün saat 14.30 sıralarında oldu.

İskele Belediyesi Makenzi Halk Plajı bölgesinde yapımını Kotitaş Turizm AŞ.’nin yürüttüğü inşaatın birinci katında beton dökülürken karkas çöktü.

Karkasta üzerinde çalışan 5 işçi; 40 yaşındaki Cemal Hogey, 30 yaşındaki Medeni Akbal, 37 yaşındaki Dursun Bolat, 20 yaşındaki Ercan Sezgen ve 36 yaşındaki Cemal Kayaş yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu inşaatta yerinde incelemelerde bulundu.