banner107
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
0
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
Karting sezonu tamamlandı
Karting sezonu tamamlandı
0
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
0
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
0
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
0
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
0
Bu model sadece 24 adet üretildi
Bu model sadece 24 adet üretildi
0
banner82
banner147

Otel inşaatından duvar kağıdı çaldı

banner27

Girne’de bir otelin inşaatında saha sorumlusu olarak çalışan Kerem Canbay iki bin TL değerinde duvar kâğıdı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Otel inşaatından duvar kağıdı çaldı
banner192

Evrim KAMALI

Girne’de bir otelin inşaatında saha sorumlusu olarak çalışan Kerem Canbay hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 1 Kasım tarihinde Girne’de otelin inşaatından saha sorumlusu olarak çalışan zanlının 2 bin TL değerinde duvar kâğıdı çaldığını ve şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, söz konusu duvar kâğıdı topunun inşaatta çalışan bir işçinin arabasında bulunduğunu ifade ederek,  bunu fark eden depo sorumlusunun işyeri sahibine haber verdiğini belirtti. Polis,  aracında duvar kâğıdı bulunan işçinin Kerem Canbay’ın talimatı ile aldığını ve onun evine götürmesi yönünde direktif aldığını söylediğini açıkladı. Bu yönde üç tanık ifadesi bulunduğunu kaydeden polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu, 1 buçuk yıldır söz konusu otelde mühendis olarak çalışmasına rağmen çalışma izninin çıkarılmadığını ve sürekli ülkeye giriş çıkış yaparak yasal statüsünü koruduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları kesin bir dille reddetti ve “Söz konusu işçi sürekli benden evini düzenlemek için duvar kağıdı istiyordu. Bende veremeyeceğimi, inşaattaki malların sayılı olduğunu söyledim. Ancak benim olmadığım bir zamanda alıp aracına koymuş” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının tutuksuz yargılanmasına ve bir kefilin 25 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.