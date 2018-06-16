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Otel inşaatında iş kazası: 1 ağır yaralı

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Otel inşaatında iş kazası: 1 ağır yaralı
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Bafra'da bu sabah meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki İsmail Kızıldemir, ağır yaralandı. 

Saat 09.00’da Zafer İnşaat isimli şirket tarafından yapımı devam eden Concorde Otel’de, taşeron bir firmada çalışan İsmail Kızıldemir (E-52), konferans salonunun sahne balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4.20 metre yükseklikten parke zemine düştü.

Polis açıklamasında, olayda ağır yaralanan İsmail Kızıldemir’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

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