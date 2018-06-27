banner107
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
16 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
40 0
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
70 0
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
60 0
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
82 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
265 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
158 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
151 0
banner82
banner147

Otel aşcısı mutfağı boşalttı

banner27

Lapta’da bir otelin mutfağında aşçı olarak çalışan Abdurrahman Baz, hotelden 10 kilo hellim ile 5 kilo kuru üzüm çaldı. Mahkemeye çıkarılan Baz, “Ben satmak için çalmadım, param yoktu memleketime götürecektim” dedi

Otel aşcısı mutfağı boşalttı
banner137

(Kamalı Haber)

Lapta’da bir otelin mutfağında aşçı olarak çalışan Abdurrahman Baz, 10 kilo hellim ve 5 kilo kuru üzüm ile çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler mahkemede verdiği ifadede zanlının “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını yapılan aramada ise depo altında gizlenmiş 10 kilo hellim, evde ise 5 kilo kuru üzümün bulunarak emare alındığını söyledi.

Kardeşler, zanlının yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ettiğini ifade ederek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyleyerek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu. Polisin tutukluluk talebinin ardından öz hakkı alan zanlı Baz, hellim ve kuru üzümü satmak için çalmadığını belirterek “Ben satmak için çalmadım, param yoktu memleketime götürecektim” dedi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın aydınlatılması için Baz’ın soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını karar verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.