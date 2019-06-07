Ortalık savaş alanına döndü

Lefkoşa’da dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında üç genç yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün sabaha yakın yaşanan trafik kazası korku dolu anlar yaşattı, üç genç yaralandı.

Kaza saat 02.05 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi

155 Mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce, aşırı süratli ve tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin 34 yaşındaki Metin İnan, yönetimindeki MB 624 plakalı Renault Megane marka salon araçla, Merkez Komutanlığı önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İnan yönetimindeki araç, ilk olarak Girne’de sakin Emrullah Korkmaz tarafından park halinde bırakılan NY 398 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan NY 398 plakalı araç o esnada, gerisinde ön kısmı güney istikametine bakar bir şekilde Lefkoşa’da sakin Ahmet Hatay tarafından park halinde bırakılan GM 560 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı. Geriye doğru savrulan GM 560 plakalı araç ise önce sol arka yan kısmı ile yolun solunda kaldırım üzerinde bulunan KIB-TEK’e ait 24 no’lu elektrik direğine, ardından ise gerisinde ön kısmı güney istikametine bakar bir şekilde Lefkoşa’da sakin Özkan Altunay tarafından park halinde bırakılan HE 039 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Daha sonra, İnan’ın kullandığı araç MB 624 plakalı araç ise NY 398 plakalı araca çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yolun sağına doğru savruldu. Ardından, sağ yan kısmı ile yolun sağında kaldırım üzerinde 5 metre aralıklı bir şekilde bulunan 2 adet selvi ağacına sağ yan kısmı ile çarptıktan sonra yolun sağ şerit içerisinde kontrolsüz bir şekilde savrulmaya devam edip ön kısmı güney batı istikametine bakar bir şekilde sağ şerit içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan MB 624 plakalı araç sürücüsü Metin İnan ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 21 yaşındaki Saadet Özçelik ve 22 yaşındaki Zeynep Deniz ambulans ile kaldırılmış oldukları LDH Acil Servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahede altına alındı.

Trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan kazadan sonra sürücünün 155 Mlgr alkollü olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.