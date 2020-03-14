Ortaköyde ani ölüm

ORTAKÖY’DE ANİ ÖLÜM… 87 YAŞINDAKİ ALİ DEMİRDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa Ortaköy’de sakin Ali Demirdeş (E-87) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

POLİS DURDURMAK İSTEYİNCE UYUŞTURUCUYU ATIP KAÇAN ZANLI TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta önceki gün polis kontrolü sırasında elindeki uyuşturucu madde içeren sigara ve sarma kağıdını atarak kaçan bir genç, dün tutuklandı.

Olay sırasında S.D.’nin (E-19) kullanımındaki araç polis trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmak istendiği sırada; S.D.’nin araç içerisinden yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve bir sarma sigara kağıdını atarak kaçtığı tespit edildi.

S.D. dün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.