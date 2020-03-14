banner411
banner69
Faruk sahalara döndü
Faruk sahalara döndü
79 0
Bu tabloya dikkat
Bu tabloya dikkat
295 0
 
Toros’ları görmeye az kaldı
Toros’ları görmeye az kaldı
107 0
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
Cimnastikte hedef Parkur Yarışması düzenlemek
30 0
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
Akaryakıt fiyatları düşmeyecek mi?
157 0
Doğan tura kanatlanmayı başardı
Doğan tura kanatlanmayı başardı
65 0
74 0
banner374

Ortaköyde ani ölüm

banner27

Ortaköyde ani ölüm

ORTAKÖY’DE ANİ ÖLÜM… 87 YAŞINDAKİ ALİ DEMİRDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lefkoşa Ortaköy’de sakin Ali Demirdeş (E-87) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

POLİS DURDURMAK İSTEYİNCE UYUŞTURUCUYU ATIP KAÇAN ZANLI TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta önceki gün polis kontrolü sırasında elindeki uyuşturucu madde içeren sigara ve sarma kağıdını atarak kaçan bir genç, dün tutuklandı.

Olay sırasında S.D.’nin (E-19) kullanımındaki araç polis trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmak istendiği sırada; S.D.’nin araç içerisinden yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve bir sarma sigara kağıdını atarak kaçtığı tespit edildi.

S.D. dün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.