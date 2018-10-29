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Orta refüje düşen aracın sürücüsü ortadan kayboldu

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Orta refüje düşen aracın sürücüsü ortadan kayboldu
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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Turunçlu Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde mechul sürücünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.  

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 07.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerindeki Turunçlu-Ulukışla arası yolda sürücüsü meçhul şahıs, yönetimindeki RE 560 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun orta yerinde bulunan su kanalına düşüp sürüklenerek orta refüj içerisinde durmasıyla yaşandı.

 Kaza sonucu araç sürücüsünün olay yerinden ayrıldığını bildiren Polis, araçta hasar meydana geldiğini kaydetti.

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