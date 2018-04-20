Orta refüje çarparak takla attı

Ercan – Yonca Kavşağı anayolunda ilerlemekte olan sürücünün dikkatsizliği sonucunda orta refüje çarparak takala atması sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Ercan -Yonca Kavşağı anayolu üzerinde, 26 yaşındaki Sena Bahar Atasoy, yönetimindeki PM 236 plakalı salon araç, Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada orta refüje çarpıp yol içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Atasoy ve araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Elif Çakır kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.