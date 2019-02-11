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Önündeki araca çarptı: Üç yaralı

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Lefkoşa Girne anayolunda kazasız gün geçmiyor. Dün meydana gelen kazada üç kişi yaralandı

Önündeki araca çarptı: Üç yaralı
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Lefkoşa Girne anayolunda dün meydana gelen trafik kazadsında üç kişi yaralandı.

Kaza saat saat 13.15 sıralarında anayolun 2-3 kilometreleri arasında meydana geldi.

Girne istikametine doğru sağ şeritte dikkatsiz bir şekilde seyreden 29 yaşındaki Görkem Sedatgil yönetimindeki MH 803 plakalı salon araç sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek o esnada yolun sol şeridi içerisinde aynı istikamete doğru seyretmekte olan 25 yaşındaki Ayten Çufoğlu yönetimindeki MS 633 plakalı salon araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yolun solundan çıkarak durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri ve MS 633 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Tolga Ünal Lefkoşa D.r Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında alındı.

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