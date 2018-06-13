Önündeki araca arkadan çarparak takla attırdı

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 07.50 sıralarında meydana gelen kaza Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritte seyreden EA 230 plakalı araç sürücüsü Sinan Dilim’in (E-23) aynı şeritte önünde seyreden Fatma Kamçılı (K-37) yönetimindeki LH 574 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucu LH 574 plakalı araç yolun solundan dışarıya çıkarak banket dışında bir takla attı. Kaza sonucu Fatma Kamçılı yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

