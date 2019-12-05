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Önder AVM önünde kaza

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Önder AVM önünde kaza

Lefkoşa'da az önce Önder AVM önünde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerinden aldığımız ilk bilgilere göre kaza, Kuzey istikametine doğru dikkatsizce ilerlemekte olan motosikletli paketci sürücünün Önder AVM önüne geldiği sırada Önder AVM'den ana yola çıkmak için diğer sürücülerin yol verdiği ML 796 plakalı salon araç sürücüsü ile çarpışması sonucu yaşandı.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü paketçinin ayağının kırılmış olabileceği bildirilirken, olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HJastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

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