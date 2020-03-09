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Önce tehdit etti, sonra satırla yaraladı

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Grand Center Butik Otel işletmecisi olan zanlı Levent Ulucan, dün saat 01.00 sıralarında kız arkadaşıyla tartışmakta olan Gökhan Güldalı’ya küfür ve tehdit ettikten sonra yanına giderek satırla yüzünü yaraladı

Önce tehdit etti, sonra satırla yaraladı

Kamalı Haber

Girne’de faaliyet gösteren Grand Center Butik Otel işletmecisi olan zanlı Levent Ulucan satırla adam yaralamaktan tutuklanırken kardeşi Melih Fırat Ulucan ise şiddet tehdidinden tutuklandı. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 8 Mart 2020 tarihinde, saat 01.00 sularında, Girne’de, umumi bir yer olan Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Grand Center Butik Otel önünde, konu otelin işletmecisi Levent Ulucan, kız arkadaşıyla tartışmakta olan Gökhan Güldalı’ya hitaben: “Bekle lan amına koyduğum, iniyorum aşağıya” deyip itale-i lisanda bulunduktan sonra konu otelden çıkıp tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı kesici ağız uzunluğu 24 cm, toplam uzunluğu 41 cm olan siyah plastik saplı satırı adı edilenin yüzüne doğru sallamış, konu şahsın eliyle yüzünü kapatması sonucunda sol kaşının 1,5 cm kesilmesine sebep olarak adı edileni yaralamış, ciddi şekilde darp etmiş ve uygunsuz tavır harekette bulunduğunu aktardı. Polis olayın akabinde konu yere gelen zanlı Melih Fırat Ulucan’ın ise, Gökhan Güldalı’ya hitaben: “Polisi arama. Şikâyette bulunursan seni harcarlar” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis zanlılar Levent Ulucan ve Melih Fırat Ulucan mahkeme emri ile tutuklandığını ve olayda kullanılan satırın ise otel içerisinde bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis memuru Mustafa Özmüezin mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bölgede kamera kayıtlarının alınıp inceleneceğini ayrıca zanlıların ifadelerinde aktarmış oldukları hususların teyit ve tekzip edileceğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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