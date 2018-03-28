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Önce önündeki araca sonra ağaçlara çarparak durdu

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Önce önündeki araca sonra ağaçlara çarparak durdu
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Haspolat ile Hamitköy arasında bu sabah meydana gelen trafik kazasında, önündeki arabayı geçerken önce arabaya, ardından da yoldan çıkarak ağaçlara çarpan aracın sürücüsü Türkan Şehit (K-53) yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza, saat 07.00’de Haspolat çemberi ile Hamitköy çemberi arasındaki yolda meydana geldi.
PR 950 plakalı aracıyla Lefkoşa istikametine seyreden Türkan Şehit, önünde seyreden Serdar Altınkaynak yönetimindeki EL 874 plakalı aracı geçer geçmez dikkatsizce yeniden sol şeride geçmeye çalıştığı sırada EL 874 plakalı araca çarptı. Şehit’in kontrolünü kaybettiği aracı, daha sonra yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına da çarptı.
Kazada yaralanan Türkan Şehit’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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