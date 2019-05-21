Önce direğe sonra bahçe tellerine çarptı

Lefkoşa'da bir araç sürücüsü, önce elektrik direğine ardından da bir evin bahçe tellerine çarptı

Murat ASLAN Lefkoşa'da bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce elektrik direğine ardından da bir evin bahçe tellerine çarptı. Kaza saat 14:45 sıralarında Şht Hüseyin Ömer Sokak üzerinde meydana geldi. 51 yaşındaki Abdalla Yehia Abdalla Mohammad, yönetimindeki HS 460 plakalı araç ile batıdan doğuya doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan elektrik direğine ardından da 29 numaralı evin bahçe tellerine çarptı. Kaza sonrası elektrik direğinin kopması ve yüksek gerilim hattının ani kesilmesi sonucu üç ayrı evde bulunan elektronik eşyalar zarar gördü. Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını açıkladı.