Önce darptan, şimdi de uyuşturucu haptan tutuklandı

Ülkeye 14 Aralık 2018’de 30 günlük vizeyle giriş yapan Cevdet Sarılar, 16 Aralık’ta Girne’de meydana gelen “Ciddi Darp” meselesiyle ilgili olarak teminat duruşmasına çıkarılarak cezaevine gönderilirken, kız arkadaşının ihbarı üzerine ikametgahında yapılan aramada 35 adet MDMA içeren extacy hap bulundu

(Kamalı Haber)

Ülkeye 36 adet uyuşturucu hap ithal ettiği ortaya çıkan Cevdet Sarılar, kız arkadaşının ihbarı üzerine cezaevinden alınarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis çavuşu Mehmet Bayram Zanlı Cevdet Sarılar’ın Girne’de meydana gelen “MDMA İçeren Extacy Türü Uyuşturucu Hap Alma ve Tasarruf” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Bayram, 14 Aralık 2018’de 30 günlük turist vizesiyle ülkemize giriş yapan zanlının, 16 Aralık 2018’de Girne’de meydana gelen “Ciddi Darp” meselesiyle ilgili olarak teminat duruşmasına çıkarıldığını ve hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini ifade etti.

19 Aralık 2018’de zanlıyla birlikte yaşadığı ikametgahta bulduğu haplardan şüphelenen N.A.’nın polise ihbarda bulunması üzerine, söz konusu ikametgahta tespit edilen 35 adet hapın, MDMA içeren extacy hap olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Mehmet Bayram, zanlının yapılan sorgusunda söz konusu hapları kişisel kullanımı amacıyla 36 adet olarak Aralık ayı içerisinde satın aldığına yönelik itirafta bulunduğunu da dile getirdi.

Bayram, şu anda farklı bir suçtan hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 1 ay süreyle daha hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.