banner255
banner69
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
15 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
44 0
 
Geçitkale zorlanmadı
Geçitkale zorlanmadı
97 0
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
21 0
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
74 0
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
8 0
Erkeklerde finalin adı belli oldu
Erkeklerde finalin adı belli oldu
31 0
banner355

Önce darp etti, sonra pişman oldu

banner27

Karaoğlanoğlu'nda birlikte ikamet ettiği eşi Ayten Gül’ü darp eden zanlı Nazir Gül, mahkemede pişman olduğunu eşinin başka bir erkekle mesajlaşmasını içine sindiremediğini ve bu nedenle öfkelenip bu suçu işlediğini söyledi

Önce darp etti, sonra pişman oldu

(Kamalı Haber)

Girne’de önceki gün karısını başka bir erkekle mesajlaştığı gerekçesi ile darp eden zanlı Nazir Gül tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Nazir Gül’ün 4 Ocak 2020 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda birlikte ikamet ettiği eşi Ayten Gül’ü evlerinin salon kısmında aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma neticesinde kolundan tutup yatak odasına götürdükten sonra her iki eliyle boğazını sıkıp, sırtına yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis aynı gün tespit edilen zanlı Nazir Gül’ün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve hücreye yerleştirildiğini söyledi. Polis zanlıdan ilk etap ta şikâyetçi olan eşi Ayten Gül’ün yeniden polise gelerek şikâyetini geri çektiğini ve ek ifade verdiğini belirtti. Polis memuru Gültuna mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Nazir Gül’ün TC vatandaşı olup ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Nazir Gül pişman olduğunu eşinin başka bir erkekle mesajlaşmasını içine sindiremediğini ve bu nedenle öfkelenip bu suçu işlediğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 5 bin TL değerinde kefalet sendi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.