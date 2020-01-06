Önce darp etti, sonra pişman oldu

Karaoğlanoğlu'nda birlikte ikamet ettiği eşi Ayten Gül’ü darp eden zanlı Nazir Gül, mahkemede pişman olduğunu eşinin başka bir erkekle mesajlaşmasını içine sindiremediğini ve bu nedenle öfkelenip bu suçu işlediğini söyledi

(Kamalı Haber)

Girne’de önceki gün karısını başka bir erkekle mesajlaştığı gerekçesi ile darp eden zanlı Nazir Gül tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Nazir Gül’ün 4 Ocak 2020 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Karaoğlanoğlu'nda birlikte ikamet ettiği eşi Ayten Gül’ü evlerinin salon kısmında aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma neticesinde kolundan tutup yatak odasına götürdükten sonra her iki eliyle boğazını sıkıp, sırtına yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis aynı gün tespit edilen zanlı Nazir Gül’ün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve hücreye yerleştirildiğini söyledi. Polis zanlıdan ilk etap ta şikâyetçi olan eşi Ayten Gül’ün yeniden polise gelerek şikâyetini geri çektiğini ve ek ifade verdiğini belirtti. Polis memuru Gültuna mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Nazir Gül’ün TC vatandaşı olup ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Nazir Gül pişman olduğunu eşinin başka bir erkekle mesajlaşmasını içine sindiremediğini ve bu nedenle öfkelenip bu suçu işlediğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 5 bin TL değerinde kefalet sendi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.