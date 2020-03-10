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Önce araca sonra bariyerlere çarptı

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Ciklos yakınlarında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı

Önce araca sonra bariyerlere çarptı

Ciklos yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah sat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolunda meydana geldi.

Lefkoşa istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki Emmanuel Apoveta Okı, yönetimindeki RD 057 plakalı Mercedes marka araçla seyrederken aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 47 yaşındaki Osman Çil yönetimindeki TMH 103 plakalı Mercedes marka vito araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan RD 057 plakalı araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan TMH 103 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Rıfat Şenol Erbilek, 21 yaşındaki Yunus Zümre ve Kapiamba Aimee Kazadi, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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