Önce ambulansa sonra park halindeki araca çarparak durdu

Gazimağusa’da günün ilk saatlerinde dikkatsiz bayan sürücünün neden olduğu kaza ucuz altalıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 03.00 raddelerinde Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mağusa’da sakin 23 yaşındaki Elif İMİK yönetimindeki HA 154 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde seyreden Mağusa’da sakin Göksel GÖMEÇ yönetimindeki RHA 3998 plakalı ambulansın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

İmik yönetimindeki araçla duramayıp yolun soluna savrulup o esnada Şehmus Restoran önünde 31 yaşındaki Hakan TÜMGAYA tarafından önü güney istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan TKB 860 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmasıyla yaşanan kaza sonucu yaralanan olmadı.