Ön tekerleği kopan otobüs bariyerlere vurarak durdu

Lefkoşa-Girne Anayolunda dün sabah saatlerinde otobüsün virajda ön tekerleğinin kopması sonucu yaşanan kazada otobüs şoförü yaralandı.
Dün saat 05.25 raddelerinde Lefkoşa-Girne Anayolu 4-5 kilometreleri boyunca sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Girne'de sakin 56 yaşındaki Hamdi Kılıç yönetimindeki TNT 048 plakalı Toyota Coaster marka Otobüs sürücüsünün seyrettiği yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja girdiği sırada sol ön tekerleğinin kopması sonucu yolun solundan dışarıya çıkarak yolun sol kenarında bulunan Karayolları Dairesine ait çelik bariyerlere aracının sol kısmı ile çarptı.
Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü gitmiş olduğu LDH Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.