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Ölümlü kazaya üç buçuk yıl hapis cezası

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Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde, Karşıyaka köyü yakınlarında, 3 Mart 2017 tarihinde meydana gelen kazada, Cem Yılmaz’ın ölümüne neden olan Mehmet Aydın, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi

Ölümlü kazaya üç buçuk yıl hapis cezası
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 Evrim KAMALI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olma”, “Başka Bir Şahsın Ölümüne Sebep Olma”, “Dikkat ve İhtimamı Göstermeksizin Motorlu Araç Sürüp Kaza Yapma” ve “Alkollü Araç Kullanma” suçlarından yargılanan Mehmet Aydın aleyhinde verilen karar açıklandı.

Girne-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Karşıyaka köyü yakınlarında, 3 Mart 2017 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, 30 yaşındaki Cem Yılmaz’ın ölümüne neden olan 45 yaşındaki Mehmet Aydın, yargılandığı Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Adın aleyhine verilen kararı açıklayan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hazi, sanık Mehmet Aydın’ın da kazada ağır yaralandığına ve uzun süre hastanede tedavi gördüğüne değindi. JP 422 plakalı aracın sürücüsü 30 yaşındaki Cem Yılmaz’ın kaza yerinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını kaybettiğine vurgu yapan Nüvit Gazi Hacı, kazada hayatını kaybeden Yılmaz’ın 232 promil alkollü olduğunun otopsi raporu neticesinde belirlendiğini açıkladı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, ölümlü kazaların toplumun kanayan yarası haline geldiğini söyleyerek, sanığa verilecek cezanın, ibret verici, caydırıcı ve etkin bir ceza olması gerektiğine vurgu yaptı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Mehmet Aydın’a 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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