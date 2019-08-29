Ölümlü kazaya sebebiyete 4,5 yıl hapis

Lefkoşa - Girne anayolunda 24 Nisan günü meydana gelen kazada karşı şeride geçerek Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpışarak Çelebioğlu’nun ölümüne neden olan Yasin Er 4,5 yıl hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa - Girne anayolunda 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın sürücüsü Yasin Er dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 4 buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki kararı ağır ceza mahkemesi başkanı Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, meydana gelen kaza ile ilgili tüm olguların incelendiğini, mütefavanın kazada katkısal kusuru bulunmadığını, kazanın olduğu saate yolun görüş açısının yerinde olduğunu söyledi.

Savunmanın yolda çelik bariyer olmadığını, eğer olsaydı sanığın karşı şeride geçmeyeceğini söylediğini aktaran Gazi, bariyer olmayışını sanık lehinde değerlendirmediklerini ifade ederek, “Sanık yolun durumunu dikkate alarak sürüş yapmalıydı” dedi.

Gazi, kazanın oluşunda sanığın dikkatsiz, ihmalkar, tehlikeli sürüş yapmasının etken olduğunu ifade etti.

Ölümle sonuçlanan kazaların toplumda derin acılara neden olduğunu, son zamanlarda kazalarda yaşanan artışın endişe verici olduğunu, insanların yollarda hayatlarını kaybetmelerinin modern dünyada trajik bir durum olduğunu kaydeden Gazi, bu tür suçları işleyenlere ağır cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazi, sanığın iş araçları için azami hız limiti 75 km olan yolda hız limitinin üstünde araç kullandığını, dikkatsiz ve tehlikeli sürüş yaparak kazaya neden olduğunu belirtti.

Gazi, sanığın avukatının sanığın pişman olduğunu, ruh sağlığının bozulduğunu, birinin ölümüne neden olduğu için sürekli kâbus gördüğünü ve Barış Ruh’ta kontrollerden geçip ilaç kullanmaya başladığını söylediğini aktardı.

Gazi, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 4 buçuk yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU

Lefkoşa - Girne anayolunda 24 Nisan 2019 tarihinde Bulut İnşaat önlerindeki kazada, Girne istikametine doğru seyreden Yasin Er yönetimindeki KS 824 plakalı aracın dikkatsizlik sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek normal yolunda seyreden Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpışmıştı.

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, her iki aracın sürücüleri Yasin Er ile Hilmi Çelebioğlu, KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebioğlu aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmişti.