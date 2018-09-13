Ölümlü kazaya dört yıl hapis

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda 27 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne üç kişinin de yaralanmasına sebep olmakla suçlanan Dilnaz Mamedova, dört yıl hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa - Girne Anayolu 10-11 km’leri arasında 27 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen araç sürücüsü Dilnaz Mamedova aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, müteveffanın ailesinin sanığı affetmiş olmasını, sabıkasız oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Ulunay, sanığa ceza takdir ederken, kamu menfaatini göz önünde bulundurduklarını kaydederek, sanığa oybirliğiyle 4 yıl hapis cezası verdiklerini ve 6 ay ehliyetine el koyduklarını açıkladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda 27 Nisan 2018 gecesi meydana gelen trafik kazasında Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar hayatını kaybetmişti.

Kaza saat 23:50 sıralarında 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova yönetimindeki 760 plakalı aracın Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 10-11 kilometrelerinde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti..

Mamedova,yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak Akasya ağaçlarına çarparak durmuştu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada yine araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Feray Okuçlu, 21 yaşındaki Hüseyin Doğan ile Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Umut Şanverdi yaralanmıştı.