Ölümlü kazaya 30 ay hapis

Lefkoşa'da otobüs terminali yakınlarında yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Günay Çinler’e çarparak ölümüne sebep olan minibüs şoförü Nihat Aktaş, 30 ay hapis cezasına mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da otobüs terminali yakınlarında minibüsün yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Günay Çinler’e çarparak ölümüne sebep olan minibüs şoförü Nihat Aktaş Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafında suçlu bulunup mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyet Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı kararda öncelikle kazaya değinerek sanığın kullanımında bulunan minibüs ile 25 Kasım tarihinde saat 17.25 raddelerinde Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde Güney istikametinden Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler'e çarptığını aktardı. Başkan Melek Esendağlı kaza neticesinde ağır yaralanan Çinler’in kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Başkan Esendağlı maktulün 182 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ve bu durumun sanık aleyhine sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Esendağlı ancak sanığın trafik sicilinin temiz olmadığını ve dikkatsiz sürüşten cezaları bulunduğunu belirterek bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Melek Esendağlı sanığın lehine ve aleyhine olan bulguları değerlendirdikten sonra aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini ve 30 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.