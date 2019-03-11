Ölümlü kazanın sebebi belli oldu

Yeniceköy kavşağında karşı şeride geçip, 27 yaşındaki İlter Taşpınar’ın yönetimindeki araca çarparak, ölümüne neden olan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları, polise verdiği ifadede “Ön yolcu koltuğundaki cep telefonumu almaya çalışırken sağ şeride geçip, kaza yaptım” dediği açıklandı

(Kamalı Haber)

Yeniceköy kavşağında karşı şeride geçip, 27 yaşındaki İlter Taşpınar’ın yönetimindeki araca çarparak, ölümüne neden olan 50 yaşındaki Fatma Yakupoğulları, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, 10 Mart 2019tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa-İskele Anayolu 4-5 kilometreleri boyunca GS 918plakalı aracı doğu istikametine doğru kullanan Kalavaç'ta sakin Fatma Yakupoğluları’nın seyrettiği yolun üzerinde bulunan Yeniceköy yol kavşağına yaklaştığında dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa'da sakin İlter Taşpınar’ın yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı. Özatılgan, çarpışma sonucunda her iki aracın da yolun sağından çıktığını belirtti. Özatılgan, kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil’in 112 Acil Servir ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını anlattı. Polis Müfettiş Muavini Özatılgan, İlter Taşpınar’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, Umut Çavuşgil’in ayni gün taburcu olduğunu söyledi.Zanlı Fatma Yakupoğluları’nın dün saat 00.30’da taburcu olduğunu söyleyen Özatılgan, zanlının hastanede polise, “Ön yolcu koltuğundaki cep telefonumu almaya çalışırken sağ şeride geçip, kaza yaptım” beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Zanlının ifade vermediğini ve bu beyanının teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirten Özatılgan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.