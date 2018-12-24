Ölümlü kazanın ayrıntıları belli oldu

Esentepe kavşağı yakınlarında bugün sabah 04.00 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili polisten bilgi verildi.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 03:50 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu 14-15 km'leri arasında, kimliği henüz tespit edilemeyen RB 382 plakalı salon araç sürücüsü, Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan taşlara çarptıktan sonra takla atıp, köprü taşına çarpıp durmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, soruşturma devam etmekte olduğu bildirildi.