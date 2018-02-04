Ölümlü kazada TIR şoförü tutuklandı

Aslanköy’de önceki gece meydana gelen ve Tolga Özkıraç’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak TIR şoförü Cumali Polat tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Aslanköy’de önceki gece meydana gelen ve 27 yaşındaki Tolga Özkıraç’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan TIR şoförü Cumali Polat dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı Polat aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Sinan Çetinbaş, 2 Şubat tarihinde saat 20:00 raddelerinde Mağusa-Lefkoşa Anayolu Aslanköy mevkiinde Tolga Özkıraç’ın yönetimindeki PA 953 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu önünde ayni istikamete doğru çift şeritli olan yolun sol şeridi içerisinde seyreden zanlı Cumali Polat’ın yönetimindeki ND 632 plakalı birleştirici TIR’ın arka kısmına çarpması sonucu Özkıraç’ın ölümü ile sonuçlanan bir trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Zanlı Polat’ın kullanmış olduğu birleştirici TIR aracın arka ışıklarının kaza esnasında tamamen parçalandığını ifade eden Çetinbaş, kazadan önce ışıkların yanıp yanmadığının tespit edilebilmesi için kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çetinbaş, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Cumali Polat’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.