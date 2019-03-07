Ölümlü kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Karpaz Anayolunun Pamuklu- Kumyalı arasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. DP 473 plakalı araçta bulunan Elif Demir ve MF 883 plakalı araçta bulunan Asiye Çınar Talay'ın hayatını kaybettiği bildirilirken, Ali Demir ve Ali Polat'ın ise ambulansla hastahaneye kaldırıldığı belirtildi.