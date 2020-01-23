Ölümden döndüler

Boğaz yolunda dün gece sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa-Girne eski anayolunda (Boğaz yolu) dün gece meydana gelen feci trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında, Oray sitesi yakınlarında meydana geldi.

Özge Günbatı yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve ağaca çarptı.

Kazada araç içinde sıkışarak yaralanan Özge Günbatı ve yanında yolcu olarak bulunan Nilgün Günbatı itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu Suzuki Alto marka araç ise tanınmayacak hale geldi.