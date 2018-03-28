Ölümden döndü

Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde dün öğle saatlerinde virajı alamayan bir aracın korkuluklara çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü Hüseyin Arslan yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Çağlayan bölgesinde Yusuf Kaptan Sahası yakınında meydana geldi.
Hüseyin Arslan, GA 099 plakalı salon araçla doğudan batıya seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve demir korkuluklara çarptı.
Demir korkuluklar aracın içerisine saplanırken, sürücü büyük şans eseri kazayı yaralarla atlattı ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.