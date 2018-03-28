banner107
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
31 0
17 0
18 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
121 0
Amatör Lig maçına büyük ilgi
Amatör Lig maçına büyük ilgi
122 0
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
35 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2.3B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
38 0
banner82
banner147

Ölümden döndü

banner27

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde virajı alamayan bir araç, korkuluklara çarpıp Yusuf Kaptan Sahası’nın park alanına daldı. Demir korkuluklar aracın içerisine saplanırken, sürücü büyük şans eseri kazayı yaralarla atlattı

Ölümden döndü
banner137

 Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde dün öğle saatlerinde virajı alamayan bir aracın korkuluklara çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü Hüseyin Arslan yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Çağlayan bölgesinde Yusuf Kaptan Sahası yakınında meydana geldi.

Hüseyin Arslan, GA 099 plakalı salon araçla doğudan batıya seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve demir korkuluklara çarptı.

Demir korkuluklar aracın içerisine saplanırken, sürücü büyük şans eseri kazayı yaralarla atlattı ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.