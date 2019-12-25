Ölüm yolu yine can aldı

Turunçlu kavşağında bir can daha gitti. 59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçika, aracıyla karşı şeride uçtu ve karşıdan gelen 41 yaşındaki Esra Korcan’ın ölümüne neden oldu

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Turunçlu kavşağı yakınlarında dün sabah 07.45’te meydana gelen trafik kazasında, 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçika, yönetimindeki KB 685 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüjden karşı şeride geçti.

Erçika’nın aracı Lefkoşa istikametine doğru seyreden 41 yaşındaki Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirdi.

Hüseyin Yusuf Erçika kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren bir çocuk annesi Esra Korcan’ın Mağusa’da ikamet ettiği, Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde görev yaptığı ve kaza anında da işine doğru gittiği öğrenildi.

YOL KAYGANDI İDDİASI

Öte yandan Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş yolla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Vatandaş, dün sabah Mağusa’ya gittiğini ve yolun aşırı kaygan olduğunu belirtti. Polisi saat 07.27 arayıp yolun kaygan olduğu ihbarında bulunduğunu söyleyen vatandaş, dakikalar sonra ölümlü kaza olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

ÖLÜM KAVŞAĞI

Sık sık meydana gelen kazalardan dolayı "ölüm kavşağı" olarak da anılan Turunçlu kavşağında bu yıl içinde dördüncü ölümlü kaza dün meydana geldi.

Turunçlu-Ulukışla kavşağında 6 Ekim’de meydana gelen kazada 3 kişi ölmüş, 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Dikkatsiz sürüşle gelişen yüz yüze çarpışmanın bedeli büyük olmuştu... Polise göre trafik kazasına aşırı süratli ve dikkatsiz sürüşü sonucu karşı şeride geçen Haşim Girgin neden olmuştu.

Kazada iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. İlayda Amasyalı’nın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Kamuoyunda büyük travma yaşatan kazanın üzerinden saatler geçtikten sonra yine aynı noktadan kaza haberi gelmişti.

Bu kavşakta 25 Mayıs 2016’da yaşanan kazada kontrolünü kaybederek takla atan araçtan 63 yaşındaki Mehmet Pınar sağ çıkmamıştı. Turunçlu-Ulukışla kavşağı, sık sık ciddi trafik kazalarıyla hep gündemde yer aldı.

Hüseyin Yusuf Erçika’nın kullandığı araç

Esra Korcan’ın kullandığı araç tanınmayacak hale geldi

Esra Korcan