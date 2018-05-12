Ölmüş akrabasının maaşı ile sefa sürdü

Lefkoşa’da Hasan Kaptan adlı kişi, 2006-2018 yılları arasında ölmüş olan akrabası İsmail Hakkı Kaptan’ın ölümünü bildirmeyerek ortak hesaplarından Sosyal Sigortalar tarafından yatırılan emekli maaşını çekerek bu yolla 400 bin TL temin etti

Evrim KAMALI

Ölmüş olan akrabasının sigorta maaşını çektiği tespit edilen Hasan Kaptan tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Hamza Tarman, zanlının 2006-2018 yılları arasında ölmüş olan akrabası İsmail Hakkı Kaptan’ın ölümünü bildirmeyerek ortak hesaplarından Sosyal Sigortalar tarafından yatırılan malul emekli maaşını çektiğini söyledi. Zanlının bu yolla 400 bin TL temin ettiğini kaydeden polis, zanlının önceki gün yapılan şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını söyledi.Yapılacak birçok soruşturma olduğunu kaydeden polis, zanlının üç tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tacan Reynar, soruşturmayı yapan polise, “Her yıl muhtarlıklar tarafından ölüm bildirimi yapılması gerekiyor.Bu noktaya da dikkat edin” dedi. Polis Memuru Hamza Tarman ise Sosyal Sigortalarda personel eksikliği olduğunu için bazı aksamalar olduğu yönünde kendilerine bilgi verdiğini, defin işlerinden, belediyelerden, muhtarlıklardan da soruşturma yapılacağını, evrak sahteleme ihtimali de olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.