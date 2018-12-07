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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Ölen gencin Günay Kandaz olduğu açıklandı

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Polis Basın Subaylığı'nını yayınladığı bültene göre dün bulunan genç kızın Gaye Soyutok değil Günay Kandaz olduğu açıklandı

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Ölen gencin Günay Kandaz olduğu açıklandı
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Bülten şöyle;

BASIN BÜLTENİ ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (DÜZELTME)​ ​

05-06.12.2018 tarihleri arasında, KKTC genelinde etkili olan yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle, 06.12.2018 tarihinde Girne-Lefkoşa anayolunun 5-6 kilometreleri arasında (Ciglos mevkii), HC 470 plakalı salon araç aşırı derecede yağan yağmur sularına kapılarak yoldan çıkmak suretiyle dere yatağına yuvarlanmıştır. Araç içerisinde bulunan üç kişinin cesedi 6.12.2018 tarihinde yapılan aramalar sonucu dere yatağı içerisinde bulunmuştur. Bulunan cesetler üzerinde aileleri tarafından yapılan kimlik teşhisinde ölen şahısların kimliklerinin Gaye SOYUTOK (K-18), Tolga BEKCİ (E-21) ve Ahmet KILIÇ (E-23) oldukları tespit edilmişti.​Söz konusu şahısların bugün yapılan otopsileri sırada yeniden aileleri tarafından yapılan kimlik tespitinde dün ölü olarak bulunan bayan şahsın Gaye SOYUTOK olmadığı ölen şahsın Günay KANDAZ (K-18) olduğu tespit edilmiştir. Kayıp şahıs Gaye SOYUTOK ile ilgili arama çalışmaları devam etmektedir.

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