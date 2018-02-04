“Öldürmek istemedim, korkutmak için yaptım”

Mağusa’da Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’nin döverek öldürülmesinde ele başı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Nidai Şanlı, kaçtığı Güney Kıbrıs’tan dönerek polise teslim oldu. Avukatı bulunmayan zanlı Nidai Şanlı, mahkemede söz alarak pişman olduğunu dile getirdi ve “Öldürmek istemedim. Kimse kimseyi öldürmek istemez. Korkutmak için yaptım” dedi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduğu ve elebaşı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Nidai Şanlı daha fazla kaçamayarak dün sabahın erken saatlerinde kaçtığı Güney Kıbrıs’tan dönerek Akyar Kara Giriş Kapısında polise teslim oldu.

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Nidai Şanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat subayı Erkan Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın, 29 Ocak tarihinde yanında Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve Onur Körkurt olduğu halde alacağı olduğu parayı tahsil etmek için Kuzenler Apartmanı Daire 7’de ikamet eden Kennedy T. Dede’nin evine gittiğini belirtti. Dede’in evine Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve Onur Körkut ile birlikte giden zanlı Nidai Şanlı’nın, Dede’yi hilafı dışında zorla darp ederek kaçırıp GU 042 plakalı araçla Çanakkale Göletine getirdiğini belirten Yahat, Dede’yi gölette ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını açıkladı. Yahat, zanlı Şanlı’nın 30 Ocak tarihinde yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyleyerek, zanlı Şanlı’nın 3 Şubat tarihinde saat 03:00 raddelerinde ise Akyar Kara Giriş Kapısına gelerek polise teslim olduğunu açıkladı. Yahat, mesele ile ilgili olarak daha önceden tutuklanan zanlılar Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, 16 yaşındaki B.Ç, Aydan Sel ve 17 yaşındaki S.D’nin 2 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 7 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Zanlı Şanlı’nın gönüllü ifade verdiğini belirten Yahat, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasını gerektiğini belirtti. Soruşturması yürütülen meselenin ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Yahat, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlı Nidai Şanlı, mahkemede söz alarak pişman olduğunu dile getirdi. Zanlı Şanlı “Öldürmek istemedim. Kimse kimseyi öldürmek istemez. Korkutmak için yaptım” şeklinde kendini savundu.

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Nidai Şanlı’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.