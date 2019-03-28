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Öldüresiye dövdüler

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Girne’de dün sabahın ilk saatlerinde sıralarında üç kişi Hakan Yılmaz isimli kişiyi feci şekilde darp etti

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Öldüresiye dövdüler
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Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen kavgada Hakan Yılmaz isimli şahsın burnunu kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Kemal Korkmazcan, Veli Selçuk ve Ahmet Selçuk dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, 27 Mart saat 01.00 sıralarında Hakan Yılmaz bir taraf olup, Kemal Korkmazcan, Veli Selçuk ve Ahmet Selçuk ile tartıştığını söyledi. Yavuz, Yılmaz’ın kavga esnasında alkollü olduğunu belirtti. Yavuz, çıkan kavgada üç zanlının darp ettikleri Yılmaz’ın burnunu kırdıklarını ifade etti. Zanlı Kemal Korkmazcan’ın olay yerinde suçüstü yakalandığını kaydeden Yavuz, diğer iki zanlının ise görgü tanıklarının ifadeleri üzerine tespit edilip dün sabah yakalandıklarını söyledi. Yavuz, Yılmaz’ın durumunun kötü olduğunu, henüz ifadesinin alınamadığını, alınacak tanık ifadeleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan her üç zanlı da Yılmaz’ın kendilerine bıçak çektiğini, kendilerini müdafaa etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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